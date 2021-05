Kommt jetzt das Ende der Gratis-Corona-Tests?

Mehr als 300.000 Antigentests werden derzeit jeden Tag in Österreich registriert. Mit weiteren Öffnungsschritten ab dem 10. Juni könnten noch einmal mehr Tests gebucht werden. Umso mehr überraschen die neuen Ankündigungen aus Vorarlberg: Aus Sicht von Landeshauptmann Markus Wallner ist es nämlich jetzt an der Zeit, das gratis Testangebot zurückzufahren. Aber auch der Rest Österreichs soll mit steigender Impfrate und sinkender Test-Nachfrage folgen, wie aus Regierungskreisen in Wien zu hören ist. Ein Ende der schnell und unkompliziert verfügbaren Gratistests?

Die Epidemiologin Eva Schernhammer beantwortet in dieser Folge des daily Podcast Fragen zur Verfügbarkeit und Genauigkeit der in Österreich vorhandenen Tests. Die Forscherin erklärt zudem, über welche Virusvariante man sich derzeit am ehesten Sorgen machen muss und was sie sich von der Reisesaison erwartet.