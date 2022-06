Kommt eine neue Coronawelle schon im Juli?

Fast 6900 Neuinfektionen hat es heute gegeben. Das sind rund doppelt so viel wie vor einer Woche und 2.600 mehr als am Vortag. Verantwortlich dafür sind vor allem die Varianten BA4 und BA5. Doch sind BA4 und BA5 wirklich so gefährlich? Bin ich auch betroffen, wenn ich geimpft bin oder schon Omikron hatte? Und wie wird die Regierung reagieren? Fragen, die uns heute der Gesundheitsexperte im KURIER Ernst Mauritz beantworten wird.