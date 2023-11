Kann die Klimakonferenz in Dubai die Erderwärmung bremsen?

Im daily Podcast haben wir jeden Tag das wichtigste Thema aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft für euch. Heute geht es um die Klimakonferenz in Dubai.

Am Donnerstag startet in Dubai – in den Vereinigten Arabischen Emiraten – die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Dass diese ausgerechnet in einem Ölstaat stattfindet, sorgt für Kritik – und zwar nicht nur bei Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten. Der österreichische grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz fährt erst gar nicht hin, weil er kein Vertrauen habe, dass bei der Klimakonferenz etwas “Konstruktives” passiert, wie er sagt. Was ist dran an diesem Vorwurf – und kann in Dubai überhaupt etwas beschlossen werden, um die Erderwärmung aufzuhalten? Diese Fragen beantwortet Bernhard Gaul, Innenpolitik-Redakteur des KURIER und Host des KURIER Podcasts “Klimaberni”.