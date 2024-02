Bis 2030 will die EU ihre Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2005 um die Hälfte gesenkt haben. Alle EU-Mitgliedsstaaten haben deshalb im Vorjahr Pläne nach Brüssel geschickt, wie sie dieses Ziel in ihrem Land erreichen wollen. Nur Polen und Österreich haben die Frist verstreichen lassen - beiden Ländern droht nun ein Verfahren und eine saftige Strafzahlung.

In Österreich liegt die Verzögerung an einem Streit zwischen den Grünen und der ÖVP, die sich nicht auf einen gemeinsamen Plan einigen können. Heute morgen hat eine Kommission aus 55 Wissenschaftlern einen Bericht veröffentlicht, was der Plan ihrer Meinung nach beinhalten sollte. In der heutigen Folge erklärt KURIER-Klimaexperte Bernhard Gaul, was die Experten empfehlen - und ob er daran glaubt, dass der Plan bald steht.



