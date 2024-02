Kommt die Klarnamenpflicht im Netz?

Es vergeht wohl keine Minute in Österreich, in der nicht Menschen in Foren oder sozialen Netzwerken sich gegenseitig beleidigen oder hetzen. Es wird aber auch von sogenannten Trollen in Foren politisch Stimmung gemacht. So versucht Russland immer wieder, die Stimmung in westlichen Ländern zu beeinflussen. Es spricht also auch aus demokratiepolitischer Sicht viel dafür, dass man einerseits Hass im Netz aber auch eine Beeinflussung von Außen eindämmt. Doch ob das mit der Klarnamenpflicht wirklich geht? Wie lautet der Vorschlag der ÖVP genau und was sagt der Koalitionspartner dazu? Das erklärt heute KURIER-Innenpolitik-Experte Michael Hammerl.