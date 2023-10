Welche Folgen hat die Abwahl von Kevin McCarthy?

Am Dienstagabend, gegen 17:00 Uhr Ortszeit, wurde in den USA Geschichte geschrieben. Erstmals seit der US-Kongress 1789 in dieser Form etabliert wurde, wählte eine Mehrheit der Abgeordneten einen amtierenden Vorsitzenden ab. Der Republikaner Kevin McCarthy musste seinen Platz räumen, weil sieben Abgeordnete aus der eigenen Partei gegen ihn stimmten.

Wie es jetzt weitergeht, wer McCarthy nachfolgen könnte und ob sich angesichts dieses Chaos eine Einigung auf ein neues Regierungsbudget bis 17. November ausgehen kann, ist völlig unklar. Die politischen Folgen der Amtsenthebung könnten also gravierend sein, erklärt Dirk Hautkapp, US-Korrespondent des KURIER, in der heutigen Folge - auch für den Krieg in der Ukraine.