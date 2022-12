Karl Nehammer: Sein Krisenjahr

Corona, Korruption und Krieg: Karl Nehammer war in seinem ersten Amtsjahr als Bundeskanzler wahrlich nicht langweilig. Vor allem die Energiepreise belasten die Österreicher. Große Hilfspakete wurden geschnürt - doch die Wähler danken es in den Umfragen nicht. Man liegt auf Platz drei hinter FPÖ und SPÖ. Viel Arbeit also noch für Karl Nehammer. Aber was unterscheidet ihn von seinem Vorgänger? Ist der Kanzler besser als sein Ruf? Und: Wie lange wird er sich an der Spitze halten? Wir haben dazu Politologin Katrin Praprotnik und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer befragt.