Kann SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Kanzlerin?

Pamela Rendi-Wagner hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, seit sie Parteichefin der SPÖ ist. Mit Hans-Peter Doskozil pflegt sie ein angespanntes Verhältnis, beim letzten Parteitag erhielt sie nur 75 Prozent der Stimmen. Am Wochenende stellte sie in einer einstündigen Rede den Anspruch, die nächste Bundeskanzlerin werden zu wollen. Wie viel Rückhalt sie innerhalb der eigenen Partei hat und wie gut die Inszenierung am Wochenende war, diese und weitere Fragen beantwortet Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle in der heutigen Ausgabe des KURIER daily-Podcasts im Gespräch mit Moderatorin Anita Kiefer.