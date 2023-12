Jahresvorschau: Was uns 2024 erwartet

Was wird in der Welt 20024 passieren, was wird innenpolitisch in Österreich wichtig und wird es im neuen Jahr wirtschaftlich wieder bergauf gehen? Das erklären uns heute wieder drei Gäste:Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi, Innenpolitik-Chef Martin Gebhart und Wirtschaftsexperte Michael Bachner aus der Wirtschaftsredaktion des KURIER.