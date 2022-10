Ist unsere kritische Infrastruktur vor Putin sicher?

Immer wieder droht Russlands Präsident Wladimir Putin dem Westen. Nach den Explosionen bei den Nord Stream Pipelines ist klar, wie fragil Europas Energieversorgung ist. Wie muss Europa also in Zukunft seine Infrastruktur schützen? Wie real sind die Atomwaffendrohungen Russlands. Und wie sieht es an der Front aus? Fragen die uns heute der österreichische General und Leiter des Militärausschusses der EU Robert Brieger erklärt.