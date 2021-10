Ist ein Lockdown noch zumutbar?

Die Corona-Zahlen steigen seit Beginn der Woche stark an. Doch warum steigen sie gerade jetzt? Liegt das am Herbstwetter, sind wir unvorsichtig geworden oder ist es schon die neue Delta-Untervariante, die die Neuinfektionen in die Höhe treibt. Droht jetzt ein neuerlicher Lockdown, mit geschlossenen Theatern, Kinos und Restaurants? Oder ist das nicht mehr zumutbar? Fragen, die der Simulationsforscher Niki Popper im Interview mit Moderator Elias Natmessnig beantwortet.