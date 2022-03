Ist die Zeit von billigem Gas vorbei?

Schon im Vorjahr sind die Gaspreise stetig nach oben gegangen, durch den Krieg in der Ukraine hat diese Preisentwicklung noch zusätzlich an Fahrt aufgenommen. Ob es eine Chance auf eine Entspannung der Situation geben kann, wie die Abhängigkeit vom russischen Gas beendet werden kann und welche Alternativen Österreich hat, das erklärt uns in der heutigen Folge Carola Millgramm, die Leiterin der Gasabteilung bei der E-Control.