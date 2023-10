Inflation: Warum weiter nichts billiger wird

Im September lag die Inflationsrate in Österreich bei sechs Prozent, das hat die Statistik Austria gestern bekannt gegeben. Damit ist sie zwar niedriger als zuletzt – im August waren es noch 7,5 Prozent und im Mai sogar 9 Prozent – trotzdem ist sie im Vergleich mit anderen Ländern der EU immer noch sehr hoch. In Dänemark und Belgien liegt sie derzeit bei unter einem Prozent. Wieso ist die Inflation in Österreich nach wie vor hoch, wieso zahlen wir immer noch mehr für Dienstleistungen, Lebensmittel und Co. – und welche Faktoren beeinflussen die Inflation hierzulande? Das analysieren wir heute mit dem KURIER Wirtschaftsredakteur Michael Bachner im daily Podcast.