Immo-Deals von Politikern: Korruption oder nur unmoralisch?

Gleich zwei Politiker sind wegen dubiosen Immobiliendeals in die Schlagzeilen gekommen. Einmal der ÖVP-Politiker und ehemalige Gemeindebundchef Alfred Riedl und dann der SPÖ-Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt Ernst Nevrivy. Beide haben von Grundstücksdeals profitiert und bei beiden stellt sich die Frage, ob sie wegen ihres Amtes bei Immobiliengeschäften Vorteile hatten. Was ist da also passiert in Grafenwörth und im Wiener Kleingartenverein? Sind die enormen Wertsteigerungen für Riedl und Nevrivy durch Umwidmungen schon Korruption? Und muss das Strafrecht verschärft werden? Das erklärt heute Christian Böhmer aus der Innenpolitikredaktion.