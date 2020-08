HC Strache: “Offenbar haben einige Angst”

Wo wohnt er jetzt? In Wien Landstraße oder in Weidling bei Klosterneuburg. Über HC Straches Wohnsitz wird aktuell mehr diskutiert als über seine Politik. Dennoch will er in Wien mit seinem Team HC antreten. KURIER-Redakteur Josef Gebhard hat ihn in unserem Studio im Pods&Bowls zum Gespräch gebeten und unter anderem gefragt, wo er denn jetzt seine Nächte verbringt, wie er seine alte Partei FPÖ sieht und welche Chancen er sich bei der Wahl ausrechnet. Und apropos Strache, auch das Ibiza Video ist heute Thema. Denn der Untersuchungsausschuss bekommt nur eine gepiepte Version.

