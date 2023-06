Hat die ukrainische Gegenoffensive begonnen?

Mit Angriffen in Bachmut, bei Wuledar und bei Saporischschja dürfte die lang angekündigte ukrainische Gegenoffensive gestern Realität geworden sein. Präsident Wolodimir Selenskij hat angekündigt, dass er die gesamte Fläche der Ukraine zurückerobern will. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Wie wird die Offensive also aussehen, wie leistungsfähig ist die ukrainische Armee wirklich und welche Auswirkungen hat der zerstörte Kachowka-Staudamm auf die Offensive? Darüber spricht heute der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.