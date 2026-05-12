Auf dem niederländischen Expeditionsschiff „MV Hondius“ ist es zu einem ungewöhnlichen und international beachteten Hantavirus-Ausbruch gekommen. Mehrere Passagiere entwickelten während der Fahrt zunächst grippeähnliche Symptome, später schwere Atemprobleme. Bislang wurden mehrere Todesfälle gemeldet, die restlichen Passagiere wurden evakuiert. Was genau ist das Hantavirus? Wie ist es zu dem Ausbruch gekommen? Wie gefährlich ist es, und droht nun eine neue Pandemie? Darüber spricht Studio-KURIER-Host Caroline Bartos mit Elisabeth Gerstendorfer aus dem KURIER-Gesundheitsressort.