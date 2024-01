Halten unsere Stromnetze den Solarboom aus?

160.000 private Solaranlagen sind im Vorjahr gefördert worden. In Österreich hat sich damit im vergangenen Jahr die Leistung aus der Sonnenstromerzeugung damit mehr als verdoppelt. Mehr als 2,35 Terrawattstunden Strom sind so erzeugt worden. Doch wie rentabel sind solche Solaranlagen am eigenen Hausdach oder im Garten wirklich? Wird es weiter so viele Förderungen geben? Und ist unser Stromnetz für so viel Sonnenstrom überhaupt ausgelegt? Das beantwortet heute der KURIER-Klimaexperte Bernhard Gaul.