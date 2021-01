Hält der Impfplan der Regierung?

Es ist der nächste Schritt in die Normalität: Nach den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna hat die Europöische Arzneimittelbehörde heute grünes Licht für einen dritten Impfstoff gegeben. Jenen von AstraZeneca. Allerdings hat die Behörde darauf hingewiesen, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des AstraZeneca-Präparats bei älteren Menschen über 65 Jahren gibt.

Schützt der AstraZeneca-Impfstoff Ältere also wirklich nicht so gut, wie die beiden anderen? Können ihn jüngere Menschen unbedenklich geimpft bekommen und sind dann geschützt? Und wie muss Österreich jetzt die Impfstrategie anpassen? Im heutigen Daily Podcast dazu zu Gast ist die Virologin und Impfstoffexpertin Christina Nicolodi. Und Moderator Elias Natmessnig redet auch mit Innenpolitik-Redakteur Christian Böhmer darüber, wie das Gesundheitsministerium jetzt vorgehen will.

Gleich reinhören: