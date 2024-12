26 Femizide zählen wir in Österreich im Jahr 2024 bereits. In den meisten Fällen sind die Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder die Täter. Doch warum töten manche Männer ihre Frauen? Was haben die Täter gemeinsam und was kann dagegen getan werden? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Chronik-Redakteurin und Buchautorin Yvonne Widler.