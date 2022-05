Gehen uns die Kassenärzte aus?

Seit 2009 stagnieren die Zahl der Kassenverträge bei Hausärzten, bei den Fachärzten ging sie sogar um sechs Prozent zurück – und das bei einem Bevölkerungszuwachs von sechs Prozent.Gleichzeitig sprießen Privatordinationen aus dem Boden. Mit moderner Einrichtung, raschen Terminen und hohen Honoraren. Doch nicht jeder kann sich das leisten. Laufen wir in Gefahr, vollends in der Zwei-Klassen-Medizin anzukommen? Warum wollen so wenig Ärzte mit Kassenvertrag arbeiten? Welche Lösungen für das Problem könnte es geben? Darüber redet heute die Expertin für Gesundheitssysteme Maria Hofmarcher.