Gehen der Ukraine die Soldaten aus?

Die ukrainische Gegenoffensive zeigt langsam Wirkung. Laut Militärbeobachtern hat die Ukrainische Armee die ersten von drei russischen Verteidigungslinien im Bezirk Saporischschja durchbrochen und rückt weiter vorwärts. Die Erfolge sind allerdings teuer bezahlt. Viele Soldaten auf beiden Seiten sind tot oder verwundet. Und es scheint, als gehen der Ukraine langsam die Soldaten aus. Was bedeutet das für die Offensive, wie will Kiew gegensteuern und könnten Ukrainer, die hier leben, von Österreich zurück und damit in den Krieg geschickt werden? Das beantwortet uns heute der KURIER Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter.