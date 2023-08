Gegenoffensive: Wie lange hält die Ukraine noch durch?

Die Gegenoffensive der Ukraine nimmt spät aber doch ein wenig Fahrt auf. In den letzten Tagen und Stunden konnten einige Geländegewinne im Südosten erzielt werden. Doch gleichzeitig gibt es an anderen Frontabschnitten weiter nördlich auch wieder erfolgreiche Angriffe der russischen Seite. Jetzt kommt erstmals eine kampfkräftige Reserveeinheit der Ukraine an der Front zum Einsatz. Kann sie das Blatt wenden? Wie lange noch kann die Ukraine durchhalten, wie lange gibt es noch westliche Unterstützung? Und was hat die Aussage, eines hohen Nato-Mitarbeiters zu bedeuten, der der Ukraine Gebietsabtretungen nahelegt? Fragen, die uns heute der Militärexperte Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer beantwortet.