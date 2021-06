FPÖ: Wird Kickl der neue starke Mann?

Ohne Vorwarnung ist Norbert Hofer am Dienstag als FPÖ-Chef zurückgetreten. Und hat damit seine Partei ordentlich am falschen Fuß erwischt. Denn abgesprochen war nichts, auch einen Nachfolger hat Hofer nicht genannt. Nach einer ersten Schrecksekunde haben sich aber die ersten Kandidaten für die neue Nummer 1 in der FPÖ in Stellung gebracht - allen voran Herbert Kickl. Moderator Elias Natmessnig hat zur Lage der FPÖ den Politik-Experten Thomas Hofer interviewt und unter anderem gefragt, warum Norbert Hofer hingeworfen hat, wer jetzt der neue starke Mann in der FPÖ wird und welche Rolle Heinz Christian Strache noch spielen könnte.