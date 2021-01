Experte: "Wenige Wochen bis Mutation Überhand gewinnt"

6641 Menschen sind Stand heute in Österreich an Corona verstorben. Mit der Auslieferung der Impfstoffe und den ersten Impfungen gibt es seit einigen Tagen einen ersten Lichtblick am Ende des langen Tunnels. Allerdings könnte uns ein neues mutiertes Virus einen Strich durch die Rechnung machen. Nach aktuellem Stand ist das Virus, dass erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde, um 56 Prozent ansteckender als das originale Coronavirus.

