Erleben wir bald eine Faschistin an der Spitze Italiens?

Dass nach der politischen Krise in Italien ausgerechnet die Fratelli d’Italia die kommende Wahl gewinnen könnten, ist bezeichnend dafür, wie zögerlich unser Nachbarland mit seiner faschistischen Vergangenheit noch heute umgeht. Die 45-jährige Römerin ist eine rechte Hardlinerin, die nur aktuell zu Wahlkampfzeiten gemäßigter auftritt.

Mit Andrea Affaticati, der Italien-Korrespondentin des KURIER, spricht Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge ausführlich über die politische Krise in Italien, die Chancen Melonis auf den Wahlsieg und die fehlende Aufarbeitung des Faschismus in unserem Nachbarland.