Düstere Aussichten für Häuslbauer

Viele Jahre lang war es das Versprechen: Wenn man hart arbeitet und viel spart und dann einen Kredit nimmt kann man sich irgendwann ein Einfamilienhaus im Grünen mit Zaun drum rum leisten. Doch diejenigen, die sich selbst ein Haus bauen wollen, sind mit stark gestiegenen Baukosten konfrontiert, dazu kommen neue Kreditrichtlinien. Ist der Traum vom Eigenheim also ausgeträumt? Was sind die Ursachen für die massive Teuerung am Bau? Und wie geht es weiter? Fragen die uns heute KURIER Immo-Expertin Ulla Grünbacher erklärt.