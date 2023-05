Doskozil siegt: Wie er die SPÖ umbauen könnte

Mit 33,7 Prozent der Stimmen landet Hans Peter Doskozil auf Platz Eins der Mitgliederbefragung, knapp vor Andreas Babler und Pamela Rendi-Wagner. Geht alles glatt, wird Doskozil also am Sonderpartei am 3. Juni in Linz von den Delegierten zum neuen Parteichef und auch Spitzenkandidaten für die nächste Nationalratswahl gewählt. Der ehrgeizige Landeshauptmann aus dem Burgenland ist also am Weg an die Spitze. Doch die Diskussionen werden wohl dennoch weitergehen. Wie könnte Doskozil die SPÖ umbauen, kann er die Gräben der letzten Monate zuschütten und wie wird sich die Partei strategisch aufstellen? Fragen, die heute KURIER Innenpolitik-Chef Martin Gebhart erklärt.