Erstmals in der zweiten Republik hat es eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt und weiteren ÖVP-Einrichtungen gegeben. Doch was wollte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dort finden, welche Personen stehen unter Korruptions-Verdacht und nicht zuletzt: Was bedeuten die Vorwürfe für Bundeskanzler Sebastian Kurz selbst? KURIER-Innenpolitik-Experte Christian Böhmer ist dafür zu Gast bei Moderator Elias Natmessnig.