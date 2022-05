Die fatale Lage der Ukraine

Die Rede Wladimir Putins am 9. Mai war ohne Höhepunkte. Eines darf aber seit gestern eher ausgeschlossen werden: Das Wladimir Putin rasch an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Wie lange also können die Ukrainer Widerstand leisten, wo verläuft die Front und kann man den Konflikt noch lösen? Fragen die uns heute der Militär-Experte Markus Reisner beantwortet.