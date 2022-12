Viele Menschen fühlen sich bei Fragen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit oft überfordert: "Was können wir schon ausrichten, was können wir bewegen", ist ein häufiger Gedanke. Aber viele Dinge beginnen eben im Kleinen. Wir haben heute daher Sabine Seidl von der Umweltberatung in den daily Podcast eingeladen. Sie nennt uns die 10 Umweltsünden im Haushalt, wie man sie ändern kann und damit sogar noch Geld spart.