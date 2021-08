Gewesslers Klimaticket: Ohne den Osten sinnlos?

Das 1-2-3-Klimaticket kommt nun doch früher als erwartet, und zwar am 26. Oktober, pünktlich zum Nationalfeiertag. Das hat Umweltministerin Leonore Gewessler heute morgen in Linz verkündet. Doch der Verkehrsbund Ostregion (VOR), zu dem die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland zählen, ist noch nicht mit an Bord.

Macht das Ticket so überhaupt Sinn? Schließlich kommen mehr als die Hälfte aller Öffi-Nutzer in Österreich aus der Ostregion. Und wer profitiert vom Klimaticket in dieser Form überhaupt? Das alles – und mehr – hat Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge mit dem Verkehrsexperten Christian Gratzer vom Mobilitätsverein VCÖ besprochen.