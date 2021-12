Covid-Intensivpatienten, die das Virus leugnen

Oder ist es so, wie es die FPÖ-Politikerin Dagmar Belakowitsch behauptet hat, dass in Krankenhäusern Hunderte Menschen mit Impfschäden liegen? Und gibt es wirklich noch Menschen, die noch im Spital Corona leugnen? Dazu ist heute der Intensivmediziner und Koordinator des Intensivbereichs in Kärnten Rudolf Likar zu Gast bei Moderator Elias Natmessnig.

