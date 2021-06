Corona: Wo man sich jetzt noch anstecken kann

Eine Mega-Party am Karlsplatz wurde am Wochenende von der Polizei geräumt, weil es viel zu eng wurde. Gedränge hat es zuletzt auch am Flughafen gegeben: Bei der Ankunft haben sich Hunderte Menschen in der Ankunftshalle gedrängt, von Abstand halten keine Spur, statt Babyelefant passte teilweise nicht mal eine Babymaus zwischen die Wartenden. Aber wie gefährlich sind solche Situationen jetzt wirklich für eine Ansteckung? Wo kann man sich noch anstecken? Beim Sport, beim Heurigen oder doch in der Arbeit? Umweltmediziner Hans Peter Hutter steht Moderator Elias Natmessnig Rede und Antwort.