Die Pandemie verliert an Kraft. Die Impfungen gehen voran, die Infiziertenzahlen sinken und erstmals meldet heute ein Bundesland - das Burgenland - keine neue Corona-Erkrankung. Dennoch hat die Bundesregierung in Sachen Corona-Management Vertrauen in der Bevölkerung verspielt.

Welches Zeugnis also bekommt die Regierung für die Bewältigung der Corona-Krise bis jetzt? Welche Partei ist die Gewinnerin der Pandemie? Und könnte es im Herbst gar Neuwahlen geben? Fragen die Innenpolitik-Reporter Michael Hammerl der Politologin Kathrin Steiner-Hämmerle stellt. Zuvor gibt es noch die Tops und Flops der Regierung in Sache Corona.