"Causa Seepocken": Welche Folgen hat der Aschbacher-Rücktritt?

“Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes; sie verlangsamen uns.” Dieser Satz ist nur einer von vielen, die in Christine Aschbachers Diplomarbeit stutzig machen. Laut Stefan Weber, dem selbsternannten Plagiatsjäger, ist die Arbeit der Ministerin überhaupt “absatzweise abgeschrieben”, sogar die eigenen Hypothesen “plump plagiiert”. Er veröffentlichte die Vorwürfe auf seiner Webseite, Aschbacher trat infolge der öffentlichen Kritik zurück.

In der heutigen Folge des KURIER Daily sprechen Moderator Johannes Arends und Innenpolitik-Redakteur Bernhard Gaul über die Folgen der "Causa Seepocken": Was an den Hochschulen passieren muss, damit so eine Arbeit nicht mehr "durchrutschen" kann (vor allem mit der Note "Sehr Gut"), was wir uns von Martin Kocher, Aschbachers Nachfolger als Arbeitsminister, erwarten können und warum jetzt alles so schnell gegangen ist.

