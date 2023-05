Braucht Österreich eine Erbschaftssteuer?

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa hat Österreich keine Erbschaftssteuer. Zuletzt hat Vizekanzler Werner Kogler kurz vor dem ersten Mai wieder eine Erbschaftssteuer gefordert. Doch wie könnte so eine Steuer überhaupt aussehen? Was wären die Vorteile, was die Nachteile? Und würde sie auch jene betreffen, die ein kleines Häuschen von den Eltern erben? Das erklärt heute im daily Podcast die Expertin für öffentliche Finanzen am Wirtschaftsforschungsinstitut Margit Schratzenstaller.