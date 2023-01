Böller: Die tödliche Gefahr

Jedes Jahr warnen zum Jahreswechsel Experten vor gefährlichen Böllern – und jedes Jahr vergebens. Wieder ist ein junger Mensch gestorben, zwei weitere schweben in Lebensgefahr. Verhindern lässt sich das kaum. Wer wirklich gefährliche Böller bekommen will, der bekommt sie auch. KURIER-Reporter Markus Strohmeyer war kurz vor Silvester undercover bei illegalen Böllerverkäufern im tschechischen Grenzgebiet. Was er da erlebt hat, woher die Böller sonst noch kommen und wie gefährlich so genannte Kugelbomben sind, erzählt er im heutigen Daily Podcast.