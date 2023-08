Balkonkraftwerk: Lohnt sich die Mini-Solaranlage?

Österreich befindet sich inmitten einer Hitzewelle. Nicht alle stört die massive Sonneneinstrahlung, Photovoltaik-Anlagen produzieren gerade enorm viel Strom - und das freut die Betreiber. Doch die großen Anlagen brauchen Platz, Genehmigungen und sind sehr kompliziert zu errichten. Aber mit sogenannten Balkonkraftwerken kann jeder sehr einfach selbst Strom erzeugen und das recht günstig. Aber wie viel Strom liefert ein Balkonkraftwerk, was kostet so was und kann man die Anlage auch ohne Vorkenntnisse selbst am Balkon aufstellen? Fragen, die uns heute Martin Meyrath aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt.