Babler: "Diese Anwürfe machen mich stärker"

Seitdem Andreas Babler neuer Chef der SPÖ ist, ist es kaum ruhiger rund um die Partei geworden. Der Politische Mitbewerb spielt derzeit vor allem alte Sager von Babler an die Öffentlichkeit, aber auch in der Partei sind längst noch nicht alle Gräben zugeschüttet. Ungeachtet aller Widrigkeiten hat Babler als allerersten Schritt sein neues Team vorgestellt, und dabei auch für Überraschungen gesorgt. Wie also soll das neue Team arbeiten, wie will Andreas Babler die Gräben zuschütten und hat er schon mit Doskozil gesprochen? All diese und noch viele Fragen mehr hat Babler heute im großen KURIER-Interview beantwortet.