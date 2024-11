"Die Zahlen sind dramatisch", sagt Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr von den Neos. 44,6 Prozent der Schulanfänger in Wien hatten am Stichtag 1. Oktober einen "außerordentlichen Status". Was das genau bedeutet, und welche Maßnahmen gesetzt werden sollen, bespricht Studio Kurier Host Julia Deutsch mit Chronik-Redakteurin Anna Strobl.

