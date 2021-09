Aus der Traum vom Eigenheim?

Die Inflation steigt, die Zinsen sind im Keller. Viele wollen daher ihr Geld in "Betongold" investieren, also in ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Doch sind die Preise schon zu hoch? Bleiben die Zinsen niedrig? Wo liegen die Fallen beim Kauf? Das und mehr bespricht Moderator Elias Natmessnig mit dem VKI-Experten Walter Hager. Gleich reinhören: