„Auf China kommt noch einiges zu“

Die Null-Covid-Politik in China ist gescheitert, eine riesige Infektionswelle rollt derzeit durch das Land der Mitte. Wie soll China die Krankheit wieder in den Griff bekommen – oder ist es längst zu spät. Was bedeutet das für uns, wenn halb China krank im Bett liegt. Und könnte es durch die massive Welle auch neue Mutationen geben? Fragen, die wir heute mit dem Epidemiologen Gerald Gartlehner von der Donau-Uni Krems und unserem China-Experten Johannes Arends klären.