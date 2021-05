Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verkündete am Donnerstag, dass er nun doch die Vorgaben der Bundesregierung in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur umsetzen wird. Konkret heißt das: Lockerungen in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur werden kommen - vorausgesetzt, man ist geimpft oder kürzlich negativ getestet.

Ob die geplanten Lockerungen aus gesundheitspolitischer Sicht sinnvoll sind oder nicht - und welche Prognose der aktuelle Verlauf der Pandemie für den Stichtag Ende Mai zulässt - darüber hat Moderator Johannes Arends für den KURIER Daily heute schon vorab mit der Epidemiologin und Universitätsprofessorin Eva Schernhammer gesprochen.