Asyl-Anträge: Wie sehr leidet Österreich wirklich?

Österreich leide an der pro Kopf zweithöchsten Belastung durch Asylanträge in der EU, twitterte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner zuletzt. Ein Aufschrei war die Folge. Aber hat sie damit recht? Und wie viele Asylwerber dürfen tatsächlich in Österreich bleiben? Wir haben dazu heute Lukas Gahleitner-Gertz von der Asylkoordination Österreich im Interview.