Anschober tritt zurück: "Ich bin überarbeitet"

Die vergangenen 15 Monate hätten sich wie 15 Jahre angefühlt - mit diesen Worten eröffnete Gesundheitsminister Rudolf Anschober die heutige kurzfristig einberufene Pressekonferenz, bei der er schließlich seinen Rücktritt erklärte. Anschober hatte zuletzt mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, zwei Zusammenbrüche erlebt und war im Krankenstand gewesen. Er sei "überarbeitet und ausgepowert", gab er heute Vormittag zu, und ziehe nun "die Notbremse".

Was Anschober in der Pressekonferenz sonst noch gesagt hat und wer das wichtigste Ressort im Kampf gegen die Pandemie übernehmen soll, hört ihr in dieser Special Folge des Daily Podcast des KURIER.

Abonniert uns gleich auf Apple Podcasts, Spotify, FYEO oder Google Podcasts, damit ihr keine Folge mehr verpasst.