Abwasserproben statt PCR-Tests - kann das funktionieren?

Am nächsten Samstag treten die breiten Öffnungsschritte schon in Kraft. Dann muss nicht nur an den meisten Orten im Alltag keine Maske mehr getragen werden, auch für die Gratis-PCR-Tests soll es Ende März vorerst vorbei sein, hört man in unserer Redaktion vom Krisen-Koordinationsteam Gecko.