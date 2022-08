6 Monate Krieg in der Ukraine: Was hat sich weltweit verändert?

Am 24. Februar, also genau vor einem halben Jahr, sind die russischen Truppen in der Ukraine einmarschiert. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte damals am gleichen Abend in einer Videobotschaft: "Die Gewalt muss aufhören." Hat sie jedoch nicht. In den letzten sechs Monaten ist enorm viel passiert - und zwar weltweit. Was genau, erklärt Johannes Arends, KURIER Innenpolitik-Redakteur, im heutigen daily.