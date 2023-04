11,6 Prozent in Salzburg: Sind Kommunisten plötzlich wählbar?

Die Landtagswahl in Salzburg hat mit gleich mehreren Überraschungen geendet. Die KPÖ zieht aus dem Stand in den Landtag ein, die Neos fliegen raus. Die ÖVP verliert und bleibt dennoch auf Platz 1. Und die FPÖ kann schon wieder dazugewinnen. Die Große Frage ist, wie Landeshauptmann Willfried Haslauer darauf reagiert. Kommt nach Oberösterreich und Niederösterreich jetzt das dritte Bundesland mit Schwarz-Blau? Wohin treibt die SPÖ? Und warum waren die Kommunisten so erfolgreich? Fragen die wir heute mit dem Politexperten Thomas Hofer klären.