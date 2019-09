Letzte Folge vor Wahl: Darf ich einen Penis auf den Stimmzettel malen?

Darf ich ein Selfie in der Wahlkabine machen? Wie wähle ich richtig? Und kann ich meine Vorzugsstimme einer Person einer anderen Partei geben? Wir klären in der sechsten Folge unseres jungen Politik-Podcasts "Blöde Frage" wichtige Fragen zur Stimmabgabe am Sonntag.

von Caroline Ferstl, Christoph Schattleitner